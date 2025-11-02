Bergamo a portata di pedale | la città a 15 minuti si costruisce in bicicletta
Un viaggio tra mappe, dati e percezioni per scoprire come spostarsi in bici (o a piedi) può ridisegnare la geografia urbana e migliorare la qualità della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
