Di anno in anno, Lucca Comics & Games ha smesso di essere "solo" un evento per diventare un ecosistema: un crocevia dove fumetto, cinema, serie, videogiochi, gioco di ruolo, cosplay, illustrazione e molto altro non si limitano a convivere, ma si potenziano a vicenda. Tra le mura medioevali della città, il pubblico attraversa padiglioni che sono davvero laboratori creativi: tavole e fumetti accanto a concept art e miniature, demo giocabili e proiezioni in anteprima, ma anche sessioni di gioco di ruolo che nascono da penne e matite forgiate nella graphic novel e artisti che trasbordano tra i mondi, ibridandosi e migrando da un "pianeta pop" all'altro.

Benvenuti a Lucca Comics & Games, il multiverso italiano della creatività