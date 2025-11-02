Benfica–Bayer Leverkusen | intensità alta all’Estádio da Luz

Sfida da gourmet a Lisbona: Benfica e Bayer Leverkusen arrivano con identità molto definite. I padroni di casa cercano controllo e verticalità pulita tra le linee; i tedeschi rispondono con meccanismi codificati, ampiezza feroce sulle corsie e riaggressione immediata. Match da dettagli: seconde palle, piazzati e gestione dei “momenti caldi”. Chiavi tattiche. Prima costruzione vs pressing: il Benfica imposta basso per attrarre la pressione e liberare gli half-spaces (Rafa a ricevere tra le linee, tagli della punta sul primo palo). Il Leverkusen alza i quinti, sporca le linee di passaggio e riparte a campo aperto con FrimpongGrimaldo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

