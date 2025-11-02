Benevento Primavera stagione sulle montagne russe | il pesante ko di Catanzaro fa svanire il primo posto

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue la stagione sulle montagne russe del Benevento Primavera, ko con un pesante 5-1 nell’ultima trasferta di Catanzaro. I giallorossini erano reduci dalla vittoria contro il Crotone che aveva permesso ai sanniti di arrivare a -3 dalla vetta ed in pochi avrebbero mai immaginato una debacle simile contro una compagine calabrese alla prima vittoria casalinga della stagione. Dopo il botta e risposta tra Arditi e Kwete, il Benevento Primavera si è disunito permettendo al Catanzaro di prendere il largo fino al 5-1 finale. I numeri descrivo una squadra che segna tanto (12) ma subisce anche numerose reti (12) avendo solo la decima migliore difesa del girone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento Primavera, stagione sulle montagne russe: il pesante ko di Catanzaro fa svanire il primo posto

