Benevento dal Sorrento alla Salernitana | al via un mese importante per i giallorossi
Tempo di lettura: 2 minuti Quello in programma stasera sarà il primo step di un mini-torneo che attende la Strega con 5 gare in un mese, l’ultima delle quali contro la Salernitana quasi al tramonto del girone di andata. Il Benevento è perfettamente consapevole che il campionato sta entrando in una fase forse non decisivamente ma sicuramente importante e la Strega non può lasciarsi sfuggire questa occasione di accantonare un possibile tesoretto da sfruttare nella fase clou del torneo. Si parte stasera ospitando nel fortino del “Vigorito” (5 vittorie su 5, 12 gol fatti e 1 subito) un Sorrento che verrà nel Sannio con poche pressioni e la testa sgombra, ben consapevole che i punti per ottenere la salvezza dovranno arrivare necessariamente contro altri avversari avendo quindi poco o nulla da perdere oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Calcio, Serie C: Dopo la doppia sconfitta in tre giorni, si lecca le ferite il Benevento che è chiamato al riscatto nella gara contro il Sorrento Non ce la fa a recuperare Salvemini
Benevento-Sorrento live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C - Sorrento in streaming gratis e diretta TV: scopri dove vedere la partita di Serie C live su Bet365 con formazioni e analisi
Benevento-Sorrento, Auteri: «Reagire subito. Salvemini out, Prisco non al meglio» - Dimenticare il ko di Giugliano e sfruttare il mezzo passo falso del Catania a Caserta.
Benevento-Sorrento: domani sera il derby al Vigorito - Domani sera il Sorrento, reduce dalla qualificazione al terzo turno di Coppa Italia, sarà di scena allo stadio "Ciro Vigorito" per affrontare il Benevento, in un derby che si preannuncia tra i più