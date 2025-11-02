Benevento dal Sorrento alla Salernitana | al via un mese importante per i giallorossi

Tempo di lettura: 2 minuti Quello in programma stasera sarà il primo step di un mini-torneo che attende la Strega con 5 gare in un mese, l’ultima delle quali contro la Salernitana quasi al tramonto del girone di andata. Il Benevento è perfettamente consapevole che il campionato sta entrando in una fase forse non decisivamente ma sicuramente importante e la Strega non può lasciarsi sfuggire questa occasione di accantonare un possibile tesoretto da sfruttare nella fase clou del torneo. Si parte stasera ospitando nel fortino del “Vigorito” (5 vittorie su 5, 12 gol fatti e 1 subito) un Sorrento che verrà nel Sannio con poche pressioni e la testa sgombra, ben consapevole che i punti per ottenere la salvezza dovranno arrivare necessariamente contro altri avversari avendo quindi poco o nulla da perdere oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

