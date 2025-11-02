Ben Gvir tra i detenuti di Hamas legati | ci vuole la pena di morte
Il video del ministro israeliano in carcere con i palestinesi a terra Milano, 31 ott. (askanews) – In un video condiviso sul suo canale Telegram personale, il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, esponente dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, viene ripreso mentre visita una prigione in cui sono detenuti palestinesi che, secondo Israele, hanno partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Ben Gvir indica i prigionieri sdraiati a faccia in giù sul pavimento con le mani legate dietro la schiena e dice: “Guardateli oggi. Ricevono le condizioni minime. Ma c’è ancora qualcosa che deve essere fatto: la pena di morte per i terroristi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
“Li vedete? È il minimo di trattamento per questi. E resta ancora una cosa da fare: giustiziarli”. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir in piedi davanti a una fila di detenuti palestinesi sdraiati a faccia in giù con le mani l - X Vai su X
Ben Gvir davanti ai palestinesi detenuti: "Pena di morte per i terroristi" https://tg.la7.it/esteri/ben-gvir-pena-morte-terroristi-7-ottobre-31-10-2025-246895 Vai su Facebook
Ben Gvir tra i detenuti di Hamas legati: ci vuole la pena di morte - In un video condiviso sul suo canale Telegram personale, il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, esponente dell'estrema destra, Itamar Ben Gvir, viene ripreso m ... Lo riporta libero.it
Ben Gvir davanti ai palestinesi detenuti: "Pena di morte per i terroristi" - Il Comitato per la sicurezza nazionale ha approvato un disegno di legge che prevede la possibilità di pena capitale per omicidio con l'intento di danneggiare lo Stato d'Israele ... Si legge su tg.la7.it
Israele, Ben Gvir invoca la distruzione totale di Hamas - La recente e grave violazione da parte di Hamas nella restituzione del corpo di un ostaggio, avvenuta ieri sera, ha scatenato la ferma condanna del ... Da thesocialpost.it