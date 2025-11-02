BELVE | OSPITI SECONDA PUNTATA NUOVA SORPRESA DE FILIPPI E BOOM TARGET PREGIATI
Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione. Dopo il record storico in share della settimana scorsa, Belve torna martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 2 e e on demand su RaiPlay con nuovi ospiti, rivelazioni, polemiche ed emozioni. Francesca Fagnani intervista a Belve Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi, ospite fissa di questa stagione del talk. Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani che hanno fatto diventare Rai2 la terza rete più seguita in prima serata martedì scorso con il 12,9% di share, record di sempre del format. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondisci con queste news
Belve 2025: chi sono gli ospiti della seconda puntata - facebook.com Vai su Facebook
Belve 2025, ospiti della seconda puntata: Irene Pivetti, Iva Zanicchi, Maria De Filippi, Adriano Pappalardo - Francesca Fagnani intervisterà Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo ... Da fanpage.it
Belve, svelati gli ospiti della puntata del 4 novembre 2025 - Belve torna su Rai 2 il 4 novembre con Adriano Pappalardo, Irene Pivetti e Iva Zanicchi ospiti di Francesca Fagnani. Secondo mondotv24.it
Chi sono i prossimi ospiti di Belve: confermata Maria De Filippi «con una sorpresa». I nomi - Nuovo appuntamento con «Belve», il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla ... msn.com scrive