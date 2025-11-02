BELVE | OSPITI SECONDA PUNTATA NUOVA SORPRESA DE FILIPPI E BOOM TARGET PREGIATI

Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione. Dopo il record storico in share della settimana scorsa, Belve torna martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 2 e e on demand su RaiPlay con nuovi ospiti, rivelazioni, polemiche ed emozioni. Francesca Fagnani intervista a Belve Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi, ospite fissa di questa stagione del talk. Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani che hanno fatto diventare Rai2 la terza rete più seguita in prima serata martedì scorso con il 12,9% di share, record di sempre del format. 🔗 Leggi su Bubinoblog

