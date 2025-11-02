Belve nuova puntata su Rai 2 | Francesca Fagnani tra cadute confessioni e grandi ospiti

Martedì sera su Rai 2 torna Belve, il talk più graffiante della televisione italiana, condotto da Francesca Fagnani. Dopo il successo della prima puntata – che ha visto protagoniste Belén Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, conquistando il 12,9% di share – la conduttrice è pronta ad accogliere nuovi ospiti d’eccezione. Questa settimana sul divano delle “belve” siederanno Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo, il primo uomo di questa stagione. Tre personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati da carriere intense e personalità forti, pronti a confrontarsi con la tagliente ironia di Fagnani. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Belve, nuova puntata su Rai 2: Francesca Fagnani tra cadute, confessioni e grandi ospiti

