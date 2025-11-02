Belve Adriano Pappalardo Iva Zanicchi e Irene Pivetti alla seconda puntata

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fagnani ha rivelato che nella prossima puntata di Belve gli intervistati saranno: Adriano Pappalardo, Iva Zanicchi e Irene Pivetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

belve adriano pappalardo iva zanicchi e irene pivetti alla seconda puntata

© Ildifforme.it - Belve, Adriano Pappalardo, Iva Zanicchi e Irene Pivetti alla seconda puntata

Altre letture consigliate

belve adriano pappalardo ivaMaria De Filippi torna a Belve, il bis martedì da Francesca Fagnani - Nuovo appuntamento con ritorno a sorpresa per 'Belve', il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione. Segnala msn.com

Francesca Fagnani svela i prossimi tre ospiti di Belve. Poi gela Barbara D'Urso: "Non la invito" - Poi annuncia: "Nella prossima puntata Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo" ... Scrive libero.it

Paura per Iva Zanicchi, brutta caduta a Belve: cosa è successo e come sta ora la cantante - Iva Zanicchi cade nello studio televisivo di Belve mentre registra l'intervista che vedremo nella prossima puntata del programma di Francesca Fagnani: cosa è successo e come sta ora la cantante ... Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Adriano Pappalardo Iva