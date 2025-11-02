Belgio | nuovo avvistamento in 24 ore di droni su base militare
Bruxelles, 2 nov. (Adnkronos) - Un drone è stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel in Belgio nella tarda serata di ieri per la seconda volta in meno di 24 ore. Lo hanno riferito i media locali. L'avvistamento avviene appena un giorno dopo che diversi droni erano stati avvistati sulla stessa base aerea, ha annunciato il ministro della Difesa belga Theo Francken. Dopo il secondo incidente, un elicottero della polizia si è lanciato all'inseguimento ma non è riuscito a intercettare il drone, ha riferito il quotidiano belga VTM Nieuws. Sebbene non sia stato confermato ufficialmente, si ritiene che la base aerea ospiti armi nucleari statunitensi nell'ambito degli accordi di condivisione nucleare della NATO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Capodanno in Belgio! • Bruxelles, Gand e Bruges: tre città uniche per un'esperienza indimenticabile • Volo diretto da Cagliari • Dal 30 dicembre al 3 gennaio Vuoi scoprire come celebrare il nuovo anno tra storia, luci e magia? Visita www.reitour.com o chiama - facebook.com Vai su Facebook
Belgio: nuovi avvistamenti di droni su una base militare - Nuovi avvistamenti di droni nello spazio aereo di una base militare, in Belgio. Segnala iltempo.it
Nuovi avvistamenti di droni sopra una base militare in Belgio - Dopo l'allarme di inizio ottobre sulla base militare di Elsenborn, questa volta i velivoli sono stati avvistati sulla base ... Come scrive ansa.it
Nuovo allarme droni su base militare in Belgio: “Operazione orchestrata contro il cuore dell’esercito” - Dopo l’allarme lanciato a inizio ottobre per l’avvistamento di velivoli senza pilota sopra la base ... Segnala lasicilia.it