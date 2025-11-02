Belgio droni sorvolano base militare possibile sede di armi nucleari

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Difesa: "Non si è trattato di un normale sorvolo ma di una chiara missione di sorveglianza mirata alla base di Kleine Brogel". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

belgio droni sorvolano base militare possibile sede di armi nucleari

© Tgcom24.mediaset.it - Belgio, droni sorvolano base militare possibile sede di armi nucleari

Scopri altri approfondimenti

Belgio, droni sorvolano base militare possibile sede di armi nucleari - Nella serata di sabato tre droni di grandi dimensioni sono stati avvistati mentre sorvolavano la base di Kleine Brogel, nel nord ... Lo riporta msn.com

belgio droni sorvolano baseBelgio: nuovo avvistamento in 24 ore di droni su base militare - Un drone è stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel in Belgio nella tarda serata di ieri per la seconda volta in meno di 24 ore. Riporta msn.com

belgio droni sorvolano baseBelgio, droni sorvolano base militare in Vallonia. «Non è opera di dilettanti» - Dopo l'allarme di inizio ottobre sulla base militare di Elsenborn, questa volta i velivoli sono stati ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belgio Droni Sorvolano Base