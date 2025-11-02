Belgio droni sorvolano base militare possibile sede di armi nucleari
Il ministero della Difesa: "Non si è trattato di un normale sorvolo ma di una chiara missione di sorveglianza mirata alla base di Kleine Brogel". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L'aereo russo intercettato dalla Polonia e i droni in Belgio. Putin continua a testare i cieli europei. Da oltre un mese la Russia interferisce nello spazio aereo di alcuni paesi sul fianco est dell'Alleanza atlantica.
Nuovi avvistamenti di droni sopra la base militare in Belgio.
Belgio, droni sorvolano base militare possibile sede di armi nucleari - Nella serata di sabato tre droni di grandi dimensioni sono stati avvistati mentre sorvolavano la base di Kleine Brogel, nel nord ... Lo riporta msn.com
