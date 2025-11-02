Belgio ancora droni su base militare

12.00 S'indaga in Belgio dopo che droni sono stati visti sorvolare una base militare per due notti consecutive. Così il ministro della Difesa belga,Theo Francken Droni sospetti venerdì e sabato notte sopra la base aerea di Kleine Brogel, nel nordest. "Non si è trattato di un semplice sorvolo, ma di una chiara missione mirata", ha detto Francken. Ha menzionato tre avvistamenti "di tipo più grande che volavano a un'altitudine maggiore. Un elicottero della polizia e veicoli di pattuglia hanno inseguito un drone, ma hanno perso il contatto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it