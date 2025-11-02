Belen Rodriguez non si risparmia e racconta i tre aborti che ha subito | ecco le sue parole

Belén Rodriguez racconta per la prima volta i tre aborti vissuti e parla dei suoi amori: tra dolore, consapevolezza e il desiderio di serenità. Scopriamo di seguito tutti i dettagli. Leggi anche: Belen Rodriguez quanti figli e ha da chi l’ha avuti? Tutto sulla vita privata della showgirl Icona di bellezza, talento e resilienza, Belén Rodriguez è tornata a parlare della propria vita privata senza filtri, rivelando alcuni degli a spetti più dolorosi del suo passato. Ospite della puntata di Belve del 28 ottobre 2025, la showgirl argentina ha risposto alle puntuali domande di Francesca Fagnani, affrontando con maturità e consapevolezza la sua storia sentimentale, fatta di amori travolgenti, delusioni, ma anche di forza e rinascita. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Belen Rodriguez non si risparmia e racconta i tre aborti che ha subito: ecco le sue parole

