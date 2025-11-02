Bechi | Saremo al completo

La Ju.Vi. Cremona torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive, l’ultima delle quali, a Cento, ha interrotto la mini-serie positiva. C’è voglia di riscatto, ovviamente, a maggior ragione perché di fronte oggi ci sarà una delle due battistrada del campionato: "Contro Pesaro terminiamo un ciclo di tre gare ravvicinate in una settimana – ha detto ieri coach Luca Bechi – e con un bilancio di una vittoria contro Pistoia ed una sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale in quel di Cento. Giochiamo contro la prima della classe, è una squadra che merita rispetto per quello che sta facendo ma anche per il roster che ha a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

