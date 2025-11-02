Beautiful | Per Hope sta per cambiare tutto in peggio! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap

Un grande cambiamento sta per colpire la giovane Logan. Nelle prossime puntate di Beautiful Hope si troverà a provare degli strani sentimenti e a fare i conti con un abbandono che lei stessa non avrebbe mai immaginato. La figlia di Brooke finirà per perdere il controllo. Ecco cosa succederà nella Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful: Per Hope sta per cambiare tutto... in peggio! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap

