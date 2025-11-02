Batterie del futuro | ricerche da Pisa

"Questo risultato apre la strada a un utilizzo massiccio ed economicamente fattibile del silicio nelle batterie al litio " spiega Antonio Bertei, professore del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’ Università di Pisa. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology e guidato dal dottor Xuekun Lu della Queen Mary University of London, introduce un nuovo elettrodo al silicio in grado di aumentare autonomia e durata delle batterie per auto elettriche. Il cuore dell’innovazione è un anodo a doppio strato con un alto contenuto di silicio, capace di immagazzinare molta più energia rispetto agli anodi tradizionali in grafite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

