Batte il grande cuore di Aira Un van alla Pubblica assistenza

Aira (Associazione italiana ricerca autoimmuni), ha donato un veicolo alla Pubblica assistenza di San Matteo della Decima. "Oltre a fornire un supporto concreto alle attività di trasporto sociale – spiega Aira –, questo dono testimonia il forte legame di solidarietà e collaborazione tra le due associazioni, a favore di chi ha necessità. Il nuovo automezzo andrà a rafforzare un servizio già molto utilizzato e che vede richieste in aumento". Il Centro assistenza San Matteo grazie a 5 mezzi di trasporto e al tempo messo a disposizione da oltre 40 volontari, fornisce servizi di trasporto alle persone anziane, invalide, indigenti o in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Batte il grande cuore di Aira. Un van alla Pubblica assistenza

