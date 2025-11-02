Battaglia a Pokrovsk Kiev risponde con le forze speciali all’assedio di Mosca
(Adnkronos) – Forze speciali di Kiev nella città di Pokrovsk, dispiegate in una maxi operazione nel tentativo di fermare l'assedio che la Russia sta portando avanti nella zona dell'Ucraina orientale con migliaia di soldati. Pokrovsk, nella regione di Donetsk, rappresenta un nodo logistico cruciale per le operazioni militari ucraine e costituisce un obiettivo strategico per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
