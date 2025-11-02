Bastoni mazze e caschi | ancora un video sugli scontri tra ultras prima di Triestina-Brescia

La Digos è al lavoro per identificare i protagonisti dei violenti scontri andati in scena nel rione di Giarizzole poco prima di Triestina-Brescia. I tafferugli, che hanno provocato diversi feriti, sono scoppiati nonostante le elevate misure di sicurezza messe in campo dalla questura giuliana. Sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it