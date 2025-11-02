Bastoni mazze e caschi | ancora un video sugli scontri tra ultras prima di Triestina-Brescia
La Digos è al lavoro per identificare i protagonisti dei violenti scontri andati in scena nel rione di Giarizzole poco prima di Triestina-Brescia. I tafferugli, che hanno provocato diversi feriti, sono scoppiati nonostante le elevate misure di sicurezza messe in campo dalla questura giuliana. Sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mazze, bastoni e bottiglie sequestrati ai tifosi del Rimini - X Vai su X
Rissa, possesso, utilizzo e lancio di fumogeni, mazze, bastoni e altri oggetti atti ad offendere, sono queste le accuse che hanno portato all’arresto differito di cinque tifosi dell’Hellas Verona, eseguito oggi dai poliziotti delle Digos delle questure di Pisa, Verona - facebook.com Vai su Facebook
Mazze, bastoni e bottiglie sequestrati ai tifosi del Rimini - Bastoni, mazze, caschi e circa 50 bottiglie di vetro vuote, contenute in sacchi neri, 21 tubi idraulici di plastica dura, assimilabili a ... Da corriereromagna.it
Bastoni, caschi e bottiglie sequestrati ai tifosi del Rimini - Mazze, bastoni, caschi e circa 50 bottiglie di vetro vuote, contenute in sacchi neri, ... Da msn.com
Mazze, bastoni e tubi nel minivan di alcuni tifosi del Rimini: scattano i sequestri - Il controllo è avvenuto a Campobasso, al termine della partita. Si legge su altarimini.it