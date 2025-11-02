Bastia lavori in via Firenze Come cambia la viabilità

BASTIA UMBRA – Sono previste modifiche alla circolazione, da domani fino al 18 novembre, in via Firenze – una delle direttrici più importanti di Bastia Umbra – per consentire l’esecuzione di lavori di sostituzione della fognatura e successivo ripristino stradale. L’intervento, e le conseguenti modifiche alla viabilità, interesseranno Via Firenze nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Repubblica e il civico 72 nel periodo dal 3 novembre al 18 novembre, e comunque fino al termine dei lavori. Le disposizioni temporanee alla circolazione prevedono il divieto di sosta con rimozione 0-24 negli stalli compresi nel tratto interessato, l’interdizione della circolazione nella corsia di marcia direzione nord di via Firenze nel tratto indicato e l’obbligo di svolta a destra in via della Repubblica per i veicoli circolanti in direzione nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bastia, lavori in via Firenze . Come cambia la viabilità

