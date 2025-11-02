Basta dare il numero agli sconosciuti | WhatsApp testa le chiamate con username

WhatsApp si prepara a introdurre la funzionalità di chiamare altri utenti utilizzando semplicemente un nome utente, senza dover condividere il proprio numero di telefono. La novità, scoperta nell’ultima versione beta per iOS 25.32.10.70 rilasciata attraverso il programma TestFlight, rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela della privacy degli utenti e promette di cambiare il modo in cui le persone si connettono sulla piattaforma. La funzione è attualmente in fase di sviluppo avanzato e non è ancora disponibile per i beta tester, ma gli indizi emersi dal codice dell’applicazione rivelano dettagli interessanti su come funzionerà questo sistema. 🔗 Leggi su Screenworld.it

