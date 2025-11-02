Basket Unieuro terzo successo di fila Gaspardo e Harper mattatori

Forlì, 2 novembre 2025 – Terzo successo di fila per la Pallacanestro 2.015, che viola il parquet di Torino per 62-73 al termine di un match sempre guidato nell’ inerzia e di fatto anche nel punteggio. Gaspardo ed Harper i due mattatori dell’incontro: entrambi hanno chiuso a quota 16 punti, con l’americano che vi ha aggiunto pure 10 rimbalzi. Forlì parte forte trainata dalle ottime percentuali dalla lunga distanza (3-14). Torino non si fa però sorprendere e resta a galla con un break di 15-2 che vale il sorpasso (18-16), prima però di una grande sterilità offensiva che, nel corso del secondo periodo, la porta a segnare appena due canestri dal campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

