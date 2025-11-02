Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Allianz Pazienza San Severo in diretta Live

Livornotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo impegno in quattro giorni al PalaMacchia per la Pielle Livorno che affronta una lanciatissima San Severo, reduce da sei successi consecutivi.La squadra di coach Massimo Bernardi è ripartita da quattro conferme, i pilastri della passata stagione, che stanno trascinando questo brillante. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

basket serie b verodolBasket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Tema Sinergie Faenza 87-75: show biancoblù e grande festa al PalaMacchia - Un successo che fa subito dimenticare la brutta sconfitta di mercoledì a Latina e permette ai ... Riporta msn.com

Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Ristopro Fabriano 80-65: biancoblù in scioltezza e ancora primi - 65 contro Fabriano con una prestazione solida in cui non ha mai dato l’impressione di poter perdere. Come scrive today.it

basket serie b verodolBasket, serie B | UP Andrea Costa Imola-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. Live - Questa sera alle 18 torna in campo la Pielle Livorno, impegnata nella trasferta del PalaRuggi di Imola contro l’Andrea Costa, squadra affrontata ed eliminata nei playoff 2024. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Verodol