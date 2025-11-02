Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-Dole Rimini 84-83 | Libertas eroica Modigliani pazzo di gioia

Livornotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che i tifosi Libertas quest'anno si sarebbero divertiti, lo si era capito fin dalle primissime amichevoli. Ma che sarebbero usciti con le lacrime agli occhi per una partita di livello assoluto appena alla nona giornata, questo non era davvero preventivabile. E invece succede questo al Modigliani. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

A2 - Esito fatale per la Dole Rimini il finale con Woodson per la Biemme Livorno - Nonostante le assenze di Robinson e Leardini, Rimini gioca alla pari per tutti i ... Scrive pianetabasket.com

A2 - L'Avellino Basket guidata da Mussini viola Roseto - Al PalaMaggetti di Roseto il Gruppo Lombardi Avellino Basket firma un’importante vittoria, superando la formazione abruzzese con il punteggio di 81- Da pianetabasket.com

basket serie a2 biemmeBasket, Serie A2 – La Givova Scafati concede il bis: battuta anche la Libertas Livorno (92-82) - Nemmeno il tempo di festeggiare: mercoledì 29 ottobre la Givova tornerà subito in campo per il turno infrasettimanale a Cividale ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie A2 Biemme