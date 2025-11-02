Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-Dole Rimini 84-83 | Libertas eroica Modigliani pazzo di gioia
Che i tifosi Libertas quest'anno si sarebbero divertiti, lo si era capito fin dalle primissime amichevoli. Ma che sarebbero usciti con le lacrime agli occhi per una partita di livello assoluto appena alla nona giornata, questo non era davvero preventivabile. E invece succede questo al Modigliani. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
