Si chiude la quinta giornata di Serie A, e lo fa con quattro squadre al comando della classifica: Tortona, Bologna, Brescia, Milano. Senza la penalizzazione ci sarebbe stata anche Trapani, anch’essa a 4 vittorie su 5, e questo fa capire come già si noti il fatto che siano queste le cinque squadre (includendo anche Venezia) da tenere maggiormente sott’occhio. ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-VANOLI CREMONA 91-83 Derby regionale che premia Cantù, la quale intasca il secondo successo stagionale con una performance sostanziosa. Primo quarto a punteggio molto alto, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il largo, ma anche con Ndiaye che prova a far andar via Cremona e Basile che risponde presente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Milano vola a Reggio Emilia, cade Brescia. In quattro al comando della Serie A