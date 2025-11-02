Basket femminile prima vittoria di Derthona Successi di Sesto San Giovanni e Broni

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è completata la quinta giornata della Serie A1 di basket femminile. Un turno di campionato che si era già aperto ieri con le vittorie negli anticipi delle due capoliste. Tutto molto facile per la Reyer Venezia, che ha vinto agevolmente in casa contro la Dinamo Sassari per 86-44 con 17 punti a testa di Mavunga e Charles; mentre il Famila Schio ha espugnato il campo di Campobasso per 76-70, guidato dai 17 punti di Cecilia Zandalasini. Battipaglia e Derthona cercavano la prima vittoria della loro stagione e a fare festa sono state le piemontesi grazie ad un canestro di Anastasia Conte, che ha sancito l’85-83 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket femminile prima vittoria di derthona successi di sesto san giovanni e broni

© Oasport.it - Basket femminile, prima vittoria di Derthona. Successi di Sesto San Giovanni e Broni

Scopri altri approfondimenti

basket femminile prima vittoriaBasket Serie C femminile. Starlight Valmadrera sconfitta contro Sondrio - VALMADRERA – Quinta giornata di andata del campionato di serie C di basket femminile, con la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera alla ricerca della prima vittoria stagionale. Da msn.com

Basket femminile, vittoria esterna per la Dinamo Sassari in EuroCup - Vittoria importantissima per la Dinamo Sassari nella quarta giornata dell'EuroCup di basket femminile. Lo riporta oasport.it

basket femminile prima vittoriaBasket Serie C Femminile: Esordio casalingo con vittoria per le ragazze della Virtus Siena. - 39 all’esordio casalingo, davanti a tantissime persone e alle bambine e ragazze del minibasket e delle giovanili che, nonostante la serata da lu ... Secondo antennaradioesse.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Femminile Prima Vittoria