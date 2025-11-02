Si è completata la quinta giornata della Serie A1 di basket femminile. Un turno di campionato che si era già aperto ieri con le vittorie negli anticipi delle due capoliste. Tutto molto facile per la Reyer Venezia, che ha vinto agevolmente in casa contro la Dinamo Sassari per 86-44 con 17 punti a testa di Mavunga e Charles; mentre il Famila Schio ha espugnato il campo di Campobasso per 76-70, guidato dai 17 punti di Cecilia Zandalasini. Battipaglia e Derthona cercavano la prima vittoria della loro stagione e a fare festa sono state le piemontesi grazie ad un canestro di Anastasia Conte, che ha sancito l’85-83 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, prima vittoria di Derthona. Successi di Sesto San Giovanni e Broni