Basket A2 femminile - Match esterno non semplice per l’E-Work Faenza-Umbertide alle 18 sfida tra imbattute

Sfida tra imbattute all'insegna della gioventù. L' E-Work è attesa alle 18 dal primo big match della stagione sul campo della PF Umbertide, squadra con un roster giovanissimo e che come le faentine e Matelica non ha mai perso pur avendo una gara in più. Un altro punto di forza delle umbre è il voler puntare sul ' made in Italy ' essendo uno dei pochi club di tutta la serie A2 senza straniere. Proprio come Faenza sta lavorando sulle giovani, ma ci sono tante altre similitudini tra loro, perché anche la PF si è autoretrocessa dall'A1 come le romagnole in estate. Il passo indietro è avvenuto nel 2017 dopo tanti ottimi anni in A1 con campionati di vertice, per iniziare un nuovo progetto legato alle giovani.

