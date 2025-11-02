Basile | Sconvolti da una tragedia inaccettabile vicini alla comunità di Capizzi’

“Appena appreso quanto accaduto, ho contattato personalmente il sindaco di Capizzi per esprimergli la vicinanza e quella della Città Metropolitana di Messina in questo momento di profondo dolore. Siamo di fronte a un episodio drammatico e inaccettabile, che colpisce una famiglia e un’intera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’assassinio del 16enne Giuseppe Di Dio, “la Città metropolitana vicina alla comunità di Capizzi” - MESSINA – “La tragica notizia della morte del sedicenne Giuseppe Di Dio, avvenuta ieri sera a Capizzi a seguito di un colpo d’arma da fuoco, ha sconvolto l’intera provincia messinese. Lo riporta msn.com

