Baroni, allenatore del Torino, ha parlato così in conferenza stampa dopo il match col Pisa in vista del derby della Mole con la Juventus.. Dopo il pareggio per 2-2 tra Torino e Pisa, il tecnico granata Marco Baroni ha proiettato l’attenzione in vista del derby della Mole, in programma sabato 8 novembre contro la Juventus all’Allianz Stadium. LA CRONACA DI TORINO PISA PAROLE – «Siamo partiti benissimo: avessimo segnato per primi, sarebbe stata un’altra partita. Abbiamo preso due gol su azioni, siamo stati bravi a rimanere in partita. Speravo di trovare subito il gol, poi ci siamo rimessi con i tre centrocampisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Baroni proiettato già al derby Juve Torino: «Gara speciale, servirà una partita straordinaria. Martedì apriamo il Filadelfia perché dovremo…»