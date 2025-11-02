Bari-Cesena al San Nicola attivo il servizio bus per lo stadio

Sarà attivo anche oggi, domenica 2 novembre, il consueto servizio bus speciale per lo stadio San Nicola, dove è in programma la partita di calcio Bari-Cesena.Il servizio bus, che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola, senza effettuare fermate intermedie, sarà attivo a partire. 🔗 Leggi su Baritoday.it