Bari-Cesena 1-0 | le pagelle dei biancorossi
Seconda vittoria di fila per il Bari, che ha superato 1-0 il Cesena grazie a un gol di Gytkjær a dieci minuti dal termine. Per la compagine biancorossa un successo importante che serve ad abbandonare i bassifondi della classifica e a portarsi a -3 dalla zona playoff con una gara da recuperare.Le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
