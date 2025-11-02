Bari-Cesena 1-0 | le pagelle dei biancorossi

Baritoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda vittoria di fila per il Bari, che ha superato 1-0 il Cesena grazie a un gol di Gytkjær a dieci minuti dal termine. Per la compagine biancorossa un successo importante che serve ad abbandonare i bassifondi della classifica e a portarsi a -3 dalla zona playoff con una gara da recuperare.Le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bari-Cesena: Gytkjaer tiene a galla i biancorossi, 1-0. Sugli spalti la protesta dei tifosi contro De Laurentiis - 0 in una partita della 11/a giornata del campionato di serie B. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari-Cesena 1-0: Gytkjær decide la sfida con i romagnoli - Un gol del danese nel finale del secondo tempo dà alla squadra di Caserta la seconda vittoria consecutiva consentendogli di abbandonare la zona playout ... baritoday.it scrive

bari cesena 1 0Serie B, Bari-Cesena 1-0: i biancorossi frenano il Cesena. Gytkjaer regala la vittoria al San Nicola - Gytkjaer regala la vittoria al San Nicola proviene da Quinto Potere. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bari Cesena 1 0