Bari-Cesena 1-0 | Gytkjær decide la sfida con i romagnoli
Il Bari sorride ancora al San Nicola: dopo una gara intensa e combattuta, i biancorossi hanno battuto 1-0 il Cesena grazie a un gol di Gytkjær all’80’, ritrovando così una vittoria che mancava da tre settimane.Con questo successo di misura, ottenuto davanti a un pubblico che anche oggi ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it
