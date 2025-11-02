Barcellona-Elche 3-1 | il calcio di ripartenza ha funzionato meglio di quello di costruzione El Paìs

Il Barcellona ritrova brillantezza e incisività con le giocate decisive di Lamine Yamal, Ferran Torres e Marcus Rashford, riuscendo a imporsi 3-1 sull’Elche. Barcellona-Elche: a segno anche Yamal. Ecco cosa scrive il Paìs: “I blaugrana hanno ritrovato orgoglio, appetito e velocità contro un Elche con tanta personalità ma poca sostanza, sopraffatto dalle giocate di Lamine, Ferran e Rashford. Non è stata una partita spettacolare né ci sono stati grandi motivi di rimprovero, considerando le numerose assenze e il ritorno in campo di Olmo e Lewandowski. Il miglioramento è stato relativo, e il barcelonismo dovrà probabilmente avere la stessa pazienza mostrata durante il ritorno al Spotify Camp Nou. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

