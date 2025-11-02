Barcellona-Elche 3-1 | il calcio di ripartenza ha funzionato meglio di quello di costruzione El Paìs
Il Barcellona ritrova brillantezza e incisività con le giocate decisive di Lamine Yamal, Ferran Torres e Marcus Rashford, riuscendo a imporsi 3-1 sull’Elche. Barcellona-Elche: a segno anche Yamal. Ecco cosa scrive il Paìs: “I blaugrana hanno ritrovato orgoglio, appetito e velocità contro un Elche con tanta personalità ma poca sostanza, sopraffatto dalle giocate di Lamine, Ferran e Rashford. Non è stata una partita spettacolare né ci sono stati grandi motivi di rimprovero, considerando le numerose assenze e il ritorno in campo di Olmo e Lewandowski. Il miglioramento è stato relativo, e il barcelonismo dovrà probabilmente avere la stessa pazienza mostrata durante il ritorno al Spotify Camp Nou. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo il Clasico è tempo di risposte: Lewandowski guida l'assalto, ma l'Elche non ha paura e vuole sorprendere #LaLiga #FCBarcelona - X Vai su X
Lamine Yamal bai ta?a buga wasa da Elche ba. Yaune karo na farko da zai fara fuskantar su, Meye fatanku gareshi? - facebook.com Vai su Facebook
Barcellona-Elche 3-1: gol di Yamal, Ferran Torres e Rafa Mir. La squadra di Flick si riprende il secondo posto in Liga - Il Barcellona si rialza dopo la sconfitta nel Clasico e lo fa con il tridente d'attacco che va tutto a segno e con gli assist di Fermin Lopez ... Si legge su eurosport.it
Barça, reazione dopo il Clasico: 3-1 all’Elche, Yamal in gol. Blaugrana di nuovo a -5 dal Real - 5 dal Real Madrid, difendendo la seconda posizione dall’attacco del Villarreal. Lo riporta msn.com
Il Barcellona rialza la testa: 3-1 all’Elche e secondo posto riconquistato - A una settimana dalla sconfitta nel Clasico, i blaugrana tornano subito al successo, imponendosi per 3- Lo riporta corrieredellosport.it