Barbara D’Urso non sarà a Belve Francesca Fagnani spiega il motivo
La nuova stagione di Belve è ufficialmente ripartita e, come sempre, l’attesa per scoprire chi si siederà sul celebre sgabello davanti a Francesca Fagnani è altissima. Tra indiscrezioni, desideri e trattative, si parla da tempo con una certa insistenza di un nome in particolare: quello di Barbara D’Urso, rimasta lontana dalla tv per circa due anni e oggi concorrente a Ballando con le Stelle. Ma anche in questa edizione Carmelita non sarà protagonista del programma cult di Rai2. Francesca Fagnani chiarisce: “Barbara d’Urso? Non sarà a Belve, almeno per ora”. Ci sarà anche Barbara D’Urso tra gli intervistati di Belve? Ospite di TV Talk su Rai 3, Francesca Fagnani ha raccontato come stanno davvero le cose, con la schiettezza che la contraddistingue: “L’ho invitata a Belve tante volte in passato, non in questa edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it
