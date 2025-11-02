Bando di fine anno ad Arezzo | uno uno solo! E Valenti dice ciao ciao
Musica e misteri sotto l’albero di Natale ad Arezzo Tutti spariti. Resta solo l ‘Associazione Music, quella del MenGo Music Fest, e l’aria. puzza più d’un fritto di sagra rifatto tre volte. Arezzo, città della cultura, dell’arte, della musica. e dei bandi deserti. Lo scorso 28 ottobre è scaduto il famigerato bando per organizzare la festa di fine anno 2025. E sapete chi s’è presentato? Uno solo. Non uno “dei tanti”, proprio uno solo, l’ associazione Music, quella del MenGo Music Fest. Gli altri? Scappati come gli sponsor quando sentono la parola “trasparenza”. E il patron di Arezzo Wave, Mauro Valenti, quello che per anni c’ha messo la faccia, le casse e pure il cuore? Lui ha detto: “ Ragazzi, io mi ritiro. 🔗 Leggi su Lortica.it
COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE Nella ricorrenza del 107° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, rinnoviamo l' impegno di tutti perche' le guerre, le distruzioni e le rovine siani messe definitivamente al bando. sabato 1 novembre Commem - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno ad Arezzo: location a scelta. Chiuso il bando per organizzare l'evento, attesa per la decisione. Budget di 70 mila euro - Non il mega ospite, che ha dei costi molto più elevati, ma comunque qualcosa in più ce lo attendiamo”. Si legge su corrierediarezzo.it