Bandiera palestinese sul campetto da basket
Nel campetto di basket del quartiere di Fonti San Lorenzo, è comparsa una grande bandiera palestinese dipinta a terra. Non è la prima volta che il Centro culturale che gestisce lo spazio prende posizione, come avvenuto con la richiesta di boicottare la partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre scorso. L’iniziativa non è stata condivisa da un residente che, indignato, ha espresso il suo sdegno: "Un campo da gioco deve essere uno spazio neutro, dove i bambini imparano il rispetto e la collaborazione, non dove vengono esposti simboli politici o ideologici. Mischiare la politica con il gioco significa indottrinare i più piccoli, condizionare le loro menti con conflitti e schieramenti che non hanno nulla a che vedere con lo sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
