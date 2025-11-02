Bambolotto col cuore di neonato È Babywork | ha formato 100 medici

Ha le sembianze di un bambolotto e simula perfettamente l’apparato cardiaco di un neonato. Grazie a " Babywork ", un manichino ad alta fedeltà, dal giugno 2023, ossia dal momento di avvio dell’iniziativa, sono già 100 i medici che, in arrivo da ogni parte d’Italia, hanno potuto perfezionare la propria formazione all’ International simulation and training center del Policlinico San Donato. I corsi di ecocardiografia pediatrica, rivolti a cardiologi pediatrici e pediatri, sono nati da un’idea di Alessandro Frigiola (nella foto), direttore dell’area chirurgica cuore-bambino del Policlinico San Donato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

