Bambini cresciuti nei boschi in Abruzzo Procura ora chiede l’affidamento | Condizioni non idonee

La Procura dei minori dell’Aquila ha chiesto l’affidamento ai servizi sociali per tre bambini che vivono nei boschi di Vasto con i genitori. I piccoli non vanno a scuola né dal pediatra e abitano in una casa senza servizi. "La coppia è autosufficiente e vive di commercio, ma ritiene la società malata e vuole educare i bambini nella natura" dice l'avvocato della famiglia di origine australiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

