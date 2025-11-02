Balzarini rivela questo sulla prima di Spalletti alla Juventus | Non si può parlare di cura ma ha rivitalizzato gente che sembrava spenta…Kostic? Il calcio è strano per questo motivo

Balzarini analizza la vittoria sulla Cremonese della Juve: non è cura Spalletti, ma una reazione dei giocatori. Il tecnico rilancia Koopmeiners. L’analisi del giornalista Gianni Balzarini sulle pagine di Calciomercato.com fotografa con lucidità il successo della Juventus contro la Cremonese, nel match che ha segnato il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Balzarini sottolinea che il trend sembra essersi invertito, ma frena gli entusiasmi su presunte rivoluzioni immediate. A suo parere sono stati i giocatori che hanno ritrovato una certa fluidità di manovra ed una certa libertà, anche mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

