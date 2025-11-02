“Karma is a bit*h. Dio vede e provvede”. Questo il commento di Mario Balotelli su Instagram dopo l’addio di Patrick Vieira al Genoa. L’attaccante era arrivato la scorsa stagione nel capoluogo ligure per rilanciarsi, ma ha giocato (mai da titolare) solo in sei partite, per un totale di 56 minuti. Inizialmente per un “ritardo di condizione”, poi anche per un rapporto non bellissimo con Patrick Vieira. Motivo per cui dopo l’esonero (ultimo con il Genoa, con zero vittorie), Balotelli ha attaccato il suo ex allenatore con un messaggio forte. “Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Balotelli si vendica di Vieira dopo il flop al Genoa: “Dio vede e provvede. Il Grifone torna tra le mani di chi lo ama, egoista”