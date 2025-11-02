Ballando con le Stelle | pioggia di critiche per Milly Carlucci!

Milly Carlucci ha manifestato vicinanza ad Andrea Delogu durante la puntata di Ballando con le Stelle, segnato da un dolore immenso. Non tutti però hanno apprezzato le parole della conduttrice. Ecco cosa è successo in diretta! Hai mai vissuto un dolore così profondo che blocca il tempo? Nel corso della puntata di sabato 1?novembre di Ballando con le Stelle su Rai 1, la conduttrice Milly Carlucci ha rivolto un commovente pensiero a Andrea Delogu, assente quella sera per un lutto gravissimo: la morte improvvisa del fratello diciottenne Evan Oscar Delogu, vittima di un incidente in moto. La Carlucci, con voce rotta dall’emozione, ha preso al centro della scena il maestro Nikita Perotti — che accompagna Andrea nel talent — e insieme ha detto parole sincere: hanno spiegato che non esistono parole in grado di alleviare un dolore tanto grande, ma che un gruppo unito può offrire un abbraccio, un’attesa, una promessa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Ballando con le Stelle: pioggia di critiche per Milly Carlucci!

Argomenti simili trattati di recente

"Non so se tornerò". Incidente per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle. La concorrente, una delle più quotate sinora nello show di Raiuno, nella sest... - facebook.com Vai su Facebook

Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Paolo Belli, giuria in crisi a Ballando: prima stronca poi da voti alti e web esplode/ “Tutto finto” - Paolo Belli, giuria in crisi a Ballando con le stelle 2025: prima stronca poi da voti alti e web esplode: "Tutto finto e orchestrato" ... Segnala ilsussidiario.net

Ballando con le stelle, Raimondo Todaro: "la giuria critica Pasquale La Rocca solo perché balla con Barbara” - Dopo settimane di giudizi severi, l'ex insegnante di Amici interviene e difende Barbara D'Urso, accusando la giuria di parzialità e di votare senza valutare l'esibizione. Secondo msn.com

La Volta Buona, pagelle del 27 ottobre: Guillermo Mariotto tagliente su Ballando (5), Martina Stella parla del rapporto con i figli (8) - A “La Volta Buona” Guillermo Mariotto commenta con ironia gli scontri a “Ballando”. Lo riporta dilei.it