Ballando con le Stelle pagelle sesta puntata | la storia D' Urso-La Rocca Marcella Bella contro la giuria
Una doppia eliminazione che diventa singola, Marcella Bella affronta Carolyn Smith e si scatena il tutto contro tutti, Rossella Erra fa partire il gossip sulla coppia Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca. Ecco cosa è successo nella sesta puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1 Al termine della sesta puntata di Ballando con le Stelle abbiamo un nome: Beppe Convertini, è lui il primo eliminato. A vincere è invece Fabio Fognini in coppia con Giada Lini: con una Fialdini infortunata, l'assenza di Andrea Delogu e i suoi notevoli miglioramenti in pista, l'ex tennista ha scalato la classifica della serata senza problemi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
