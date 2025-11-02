Ballando con le Stelle le pagelle del 1° novembre | Fognini vola 10 Marcella Bella balla 8
Sesta puntata di Ballando con le Stelle. Il programma entra “nel vivo”, cioè diventa ufficialmente ingestibile: infortuni, polemiche, lacrime, e una Milly Carlucci che ormai potrebbe gestire anche una riunione Onu. C’è stata un’apertura drammatica, ma non nel senso scenico: spareggio sospeso tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Sara Di Vaira lancia una wild card a sorpresa salvando la signora Coriandoli, e il risultato finale arriva poco prima del tg del giorno dopo: Convertini fuori. Fabio Fognini e Giada Lini sono primi, 74 punti e un tesoretto a metà. A quanto pare, ballare bene non è incompatibile con l’essere Fabio Fognini. 🔗 Leggi su Dilei.it
