Ballando con le Stelle la classifica finale del 1° novembre

Ballando con le Stelle, la puntata del 1° novembre: emozione, ritmo e primi colpi di scena. La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 1° novembre ha avuto il sapore di una vera svolta nella stagione. Dopo le prime settimane di assestamento, in cui le coppie avevano potuto prendere confidenza con la pista e con il giudizio spesso spietato della giuria, la gara è entrata nel vivo. Tra emozioni autentiche, momenti di spettacolo e qualche tensione, la serata ha regalato tutto ciò che ci si aspetta da uno show che da vent'anni continua a tenere incollati milioni di spettatori. Quest'anno la puntata del 1° novembre è stata segnata anche dall' assenza di Andrea Delogu, impossibilitata a partecipare a causa di un grave lutto familiare.

