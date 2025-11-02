Ballando con le Stelle Francesca Fialdini infortunata | Non so se potrò tornare

Comingsoon.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fialdini, concorrente di Ballando con le Stelle, si è infortunata il piede destro e questo incidente l'ha costretta a fermarsi. In pista, la conduttrice ha rivelato che non sa se potrà continuare a ballare nel programma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini infortunata: "Non so se potrò tornare"

