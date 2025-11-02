Ballando con le stelle Fialdini ko | il racconto in diretta Cosa ho e cosa farò

Thesocialpost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partecipazione di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle è appesa a un filo. La conduttrice ha riportato un infortunio al piede destro durante le ultime prove, un problema che potrebbe costringerla al ritiro dallo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Francesca Fialdini, sospetta lesione per lei. Nella sesta puntata dello show andata in onda ieri, Francesca Fialdini non è di fatto scesa in pista con il suo maestro Giovanni Pernice. La concorrente si è limitata ad accennare qualche passo, senza poter poggiare il tallone a terra a causa del dolore. Rivolgendosi alla giuria, Fialdini aveva ammesso candidamente: “Non so se tornerò, non si sa”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ballando con le stelle fialdini ko il racconto in diretta cosa160ho160e160cosa160far242

© Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, Fialdini ko: il racconto in diretta. “Cosa ho e cosa farò”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ballando stelle fialdini koFrancesca Fialdini lascia Ballando con le Stelle dopo infortunio? Parla lei/ Poi lo spoiler di Milly Carlucci - Ballando con le Stelle, serata choc: Francesca Fialdini dolorante, può ballare pochissimo e ora si teme l’eliminazione definitiva dal programma. Segnala ilsussidiario.net

ballando stelle fialdini koBallando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini? L’infortunio al piede - Francesca Fialdini ha riportato un infortunio durante le prove di Ballando con le stelle, come sta e cosa rischia. libero.it scrive

Ballando con le stelle, Fialdini k.o. per infortunio: "Non so se torno" - La concorrente, una delle più quotate sinora nello show di Raiuno, nella sesta puntata si è presentata in ... Segnala reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Fialdini Ko