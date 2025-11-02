Ballando con le stelle Fialdini e l’infortunio | Risonanza magnetica e saprò

Periodicodaily.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Francesca Fialdini potrà continuare a Ballando con le stelle o dovrà ritirarsi? La conduttrice è alle prese con un infortunio al piede destro, accusato nelle ultime prove nella serata di venerdì. Nella puntata andata in onda ieri, la sesta dello show di Raiuno condotto da Milly Carlucci, Francesca Fialdini non è di fatto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ballando stelle fialdini l8217infortunioFrancesca Fialdini lascia Ballando con le Stelle dopo infortunio? Parla lei/ Poi lo spoiler di Milly Carlucci - Ballando con le Stelle, serata choc: Francesca Fialdini dolorante, può ballare pochissimo e ora si teme l’eliminazione definitiva dal programma. Da ilsussidiario.net

ballando stelle fialdini l8217infortunioBallando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini? L’infortunio al piede - Francesca Fialdini ha riportato un infortunio durante le prove di Ballando con le stelle, come sta e cosa rischia. Scrive libero.it

ballando stelle fialdini l8217infortunioFrancesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: costretta al ritiro?/ Cos’è successo e come sta - Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: costretta al ritiro dalla gara? Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Fialdini L8217infortunio