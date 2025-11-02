Ballando con le Stelle classifica sesta puntata | Fabio Fognini trionfa Francesca Fialdini si infortuna
Un sabato ricco di colpi di scena per Milly Carlucci: il tennista conquista pubblico e giuria, mentre Francesca Fialdini potrebbe essere costretta a fermarsi dopo l'infortunio. La sesta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 1° novembre 2025 ha regalato forti emozioni e colpi di scena, culminando con la prima eliminazione definitiva della stagione. L'ex tennista Fabio Fognini, in coppia con Giada Lini, si è rivelato la vera sorpresa della serata, conquistando giuria e pubblico con un samba spettacolare che gli è valsa il primo posto in classifica e il tesoretto della puntata. A lasciare il programma al termine dello spareggio finale è stata invece la coppia formata da Beppe Convertini e Veera Kinnunen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
"Non so se tornerò". Incidente per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle. La concorrente, una delle più quotate sinora nello show di Raiuno, nella sest... - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le Stelle 2025, chi sono i vincitori e gli eliminati della sesta puntata del 1 novembre? La classifica delle coppie - Ecco chi sono i vincitori e gli eliminati del 1 novembre. superguidatv.it scrive
Ballando con le stelle 2025, Beppe Convertini eliminato: la classifica dopo la sesta puntata - Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono stati eliminati nel corso della puntata di Ballando con le stelle di sabato 1 novembre. Scrive fanpage.it
Ballando con le Stelle, pagelle sesta puntata: la storia D'Urso-La Rocca, Marcella Bella contro la giuria - Una doppia eliminazione che diventa singola, Marcella Bella affronta Carolyn Smith e si scatena il tutto contro tutti, Rossella Erra fa partire il gossip sulla coppia Barbara D'Urso- Riporta movieplayer.it