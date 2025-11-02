Ballando con le Stelle classifica sesta puntata | Fabio Fognini trionfa Francesca Fialdini si infortuna

Un sabato ricco di colpi di scena per Milly Carlucci: il tennista conquista pubblico e giuria, mentre Francesca Fialdini potrebbe essere costretta a fermarsi dopo l'infortunio. La sesta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 1° novembre 2025 ha regalato forti emozioni e colpi di scena, culminando con la prima eliminazione definitiva della stagione. L'ex tennista Fabio Fognini, in coppia con Giada Lini, si è rivelato la vera sorpresa della serata, conquistando giuria e pubblico con un samba spettacolare che gli è valsa il primo posto in classifica e il tesoretto della puntata. A lasciare il programma al termine dello spareggio finale è stata invece la coppia formata da Beppe Convertini e Veera Kinnunen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

