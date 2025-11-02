Ballando con le stelle chi è stato eliminato e chi ha vinto | polemiche a non finire

News tv. Una puntata tesissima, emozionante e ricca di sorprese quella della sesta serata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 1° novembre su Rai 1. Tra una classifica stravolta, scintille in pista e un addio che ha generato un’ondata di polemiche, la ventesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci si avvicina a una fase sempre più serrata. Cosa è successo ieri sera. Leggi anche: Panico al “Grande Fratello”, urla e paura: cos’è successo Polemiche a Ballando con le Stelle: assenze, omaggi e scontri accesi. La puntata è stata segnata da una forte componente emotiva. L’assenza di Andrea Delogu ha lasciato un evidente vuoto nella gara e tra i compagni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ballando con le stelle, chi è stato eliminato e chi ha vinto: polemiche a non finire

Argomenti simili trattati di recente

#BeppeConvertini e #VeeraKinnunen sono stati eliminati Che ne pensate di questo verdetto? #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera - Nessun concorrente è stato eliminato nella terza puntata dello show, e nessuno è andato al ballottaggio: tuttavia, due concorrenti avranno una penalità di 10 punti da scontare la prossima settimana. Segnala tg24.sky.it

Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera - Nessun concorrente è stato eliminato nella seconda puntata dello show, e nessuno è andato al ballottaggio. Riporta tg24.sky.it

Ballando, top & flop quarta puntata: lite D'Urso - Lucarelli e i piedi di Rosa Chemical - La quarta puntata della ventesima stagione di Ballando con le Stelle si è conclusa. ilmessaggero.it scrive