Ballando con le Stelle Andrea Delogu assente Il saluto commosso di Milly Carlucci | Ti aspettiamo

Dilei.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato primo novembre si è aperta con un momento carico di affetto e rispetto nei confronti di Andrea Delogu, assente a causa del lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi. Una scelta, la sua, più che comprensibile, che non ha però impedito a Milly Carlucci e all’intero cast del programma di dedicarle un pensiero speciale, accompagnato da un saluto commosso e dal rinnovo delle condoglianze.   Milly Carlucci saluta Andrea Delogu commossa. Dopo la notizia del lutto di Andrea Delogu, non c’erano dubbi sul fatto che la puntata di Ballando con le Stelle sarebbe stata diversa dal solito. 🔗 Leggi su Dilei.it

ballando con le stelle andrea delogu assente il saluto commosso di milly carlucci ti aspettiamo

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Andrea Delogu assente. Il saluto commosso di Milly Carlucci: “Ti aspettiamo”

News recenti che potrebbero piacerti

ballando stelle andrea deloguAndrea Delogu salta Ballando con le stelle, il gesto di Nikita Perotti commuove tutti - La conduttrice assente a Ballando Con Le Stelle dopo la tragedia familiare: il sostegno di Nikita Perotti e degli amici le regala un momento di conforto. Scrive libero.it

ballando stelle andrea deloguMilly Carlucci ad Andrea Delogu: «Ti aspettiamo». L’omaggio del pubblico di Ballando con le stelle - La conduttrice tv ha perso il fratello minore, Evan, mercoledì scorso: il diciotenne è ... Scrive ilmessaggero.it

ballando stelle andrea deloguAndrea Delogu, l’assenza che commuove “Ballando con le stelle”: «Ti aspettiamo, con tutto il cuore» - La puntata di Ballando con le Stelle del 1° novembre si apre come sempre, con la musica, i sorrisi e le luci. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Andrea Delogu