Ballando con le Stelle Andrea Delogu assente Il saluto commosso di Milly Carlucci | Ti aspettiamo

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato primo novembre si è aperta con un momento carico di affetto e rispetto nei confronti di Andrea Delogu, assente a causa del lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi. Una scelta, la sua, più che comprensibile, che non ha però impedito a Milly Carlucci e all’intero cast del programma di dedicarle un pensiero speciale, accompagnato da un saluto commosso e dal rinnovo delle condoglianze. Milly Carlucci saluta Andrea Delogu commossa. Dopo la notizia del lutto di Andrea Delogu, non c’erano dubbi sul fatto che la puntata di Ballando con le Stelle sarebbe stata diversa dal solito. 🔗 Leggi su Dilei.it

